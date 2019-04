Japanse Tuin op landgoed Clingendael is weer open: ‘Oase van rust’

VideoDe Japanse Tuin op landgoed Clingendael in Den Haag is sinds gisteren weer open voor het publiek. De bezoekers op Koningsdag genieten van de rust en kleurenpracht, en ontsnappen dankbaar aan de drukte op straat. ,,We zochten iets om te ontsnappen en om toch even lekker naar buiten te gaan’’, vertellen bezoekers Jan en Marijke.