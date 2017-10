Japanse Tuin volgende week weer te bezoeken

Tussen Wassenaar en Den Haag in ligt de verborgen parel op Landgoed Clingendael. Rode bruggetjes, planten, bloemen in alle kleuren. De kwetsbare tuin is elk jaar slechts enkele weken te bezichtigen. Sinds een paar jaar is de tuin ook een korte periode in oktober open. Bezoekers kunnen dan genieten van de herfstkleuren. Net dus als de komende periode. Wie wil gaan moet snel zijn. Waar de groene 'oase' vanaf 14 oktober te bezoeken is, sluit deze alweer op 29 oktober.