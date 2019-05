‘Jaren geleden zei jij dat je later in Florida uitgestrooid wilde worden. Ik beloofde het’

De TSA-officer op het vliegveld van Chicago pakt grimmig mijn handbagage van de band. Ik zeg meteen dat er een urn met de as van mijn vrouw in zit, maar hij antwoordt dat zij een urn niet mogen openen. ‘Dus kan ik de inhoud niet controleren’. Lieve Son, het duizelde me. Wat ik zou doen als de urn in Amerika werd geweigerd, daar had ik lang over gepiekerd. Je weet dat ik weinig van autoritaire mensen kan hebben, maar ik wil ook dat de kleindochters zo’n uitbarsting nooit meemaken. Daarom ben ik in de paasvakantie vier dagen eerder vertrokken. Ze mogen niets merken en blijven denken dat jij op die ene ster zit die ik ze ’s avonds wel eens aanwijs. Daarom schrijf ik Rachel deze week ook geen brief. Al heeft ze de gitzwarte urn vorig jaar voor het eerst bij mij thuis op tafel zien staan. Haar vader vertelde dat ze dacht dat het een bokaal was die ik met voetballen had gewonnen. Jaren geleden zei jij dat je later in Florida uitgestrooid wilde worden. ,,Onder een palmboom. Of in zee.” Ik beloofde het. Je lachte me uit en riep dat ik zoiets toch nooit zou doen.



Als ik in Chicago de urn nijdig vastgrijp om die zelf te openen, zegt de officer dat ik op een meter afstand van de tafel moet blijven en niks mag aanraken. Schoenen, sokken, alles in het koffertje wordt bestreken met een doekje dat daarna in een machine gaat om te kijken of er sporen van drugs zijn. Hij haalt zijn schouders op als ik zeg dat mijn volgende vlucht naar Tampa over een half uur vertrekt. Die ik dus mis, omdat de mannen van US Customs and Border Protection nóg een keer vingerafdrukken willen nemen en foto’s maken. Vier uur later kan ik de volgende vlucht nemen. Met de urn.