Jaren na smadelijk vertrek is Pauline Krikke even terug op Haags stadhuis: vriendelijk en zonder venijn

Foto & video: zo worden de strandten­ten op Schevenin­gen opgebouwd

Op de eerste zonnige voorjaarsdag was er volop leven op Scheveningen. Terwijl zonaanbidders een strandwandeling maakten en kinderen in het zand speelden, werden langs de boulevard de strandtenten opgebouwd. Iedereen had er zin in: hier en daar werd er meegezongen met de radio en de vaart zat er goed in.