Jarenlange celstraf geëist voor reeks inbraken in Binkhorst: ‘Ik voel mij buitengesloten’

Zeer grote brand op bedrijven­ter­rein Binckhorst, geen ‘verontrus­ten­de waarden’ schadelij­ke stoffen

Aan de Castorstraat in Den Haag is zondagmiddag een grote brand uitgebroken in een verzamelgebouw op bedrijventerrein de Binckhorst. Na zo’n drie uur blussen werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen.