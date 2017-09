Jarenlange celstraf na neersteken zwerver

Het slachtoffer is een dakloze Irakees die drugs van F. kocht, maar in natura wilde betalen. De dakloze bood zijn dealer een sieraad aan en een ontharingsapparaat. Maar dealer F. wilde enkel geld zien. De ruzie liep uit op steken. De politie trof het zwaargewonde slachtoffer 's ochtends op straat aan, hij was vijf keer gestoken in zijn bovenlichaam. Er was onder meer sprake van een klaplong en een gebroken rib.



F. beweerde dat hij als eerste met een mes was aangevallen en had hij zelf had gestoken uit zelfverdediging. ,,Maar dat beroep op noodweer wordt verworpen'', aldus de rechtbank. In de opgelegde straf is ook meegewogen dat de verdachte al een strafblad had. Het OM had eigenlijk een hogere straf opgelegd willen zien. Het OM eiste vijf jaar cel tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.