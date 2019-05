Jarenlange celstraffen geëist tegen broers voor malafide huurbemiddeling

INTERVIEW Kunstenaar Adrian Stahlecker en zijn korte, hevige relatie met een deftige muze: ‘Mathilde was een vrouw van uitersten’

16:04 In het Gelderse Ruurlo is vorige week een kunst-tentoonstelling geopend rond Mathilde Willink. De Haagse schilder en schrijver Adrian Stahlecker is een van de deelnemende kunstenaars aan de manifestatie. Hij had een korte, maar hevige relatie met de vrouw die zichzelf zag als wandelend kunstwerk.