Jarenlange celstraffen geëist voor overval: ‘De pakketbezorgers hebben doodsangsten uitgestaan’

Tegen Hagenaar Mohamed H. (25) is vandaag vier jaar cel geëist voor het plegen van twee gewapende overvallen op pakketbezorgers in Den Haag.

Medeverdachte Abdelmalek C, ook uit Den Haag, hoorde 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Hij zou aan tenminste één van de overvallen hebben meegedaan. ,,Ernstige feiten”, sprak de aanklaagster. ,,De pakketbezorgers hebben doodsangsten uitgestaan.”

De eerste overval gebeurde op 25 oktober 2018 in de Haagse straat ZHB Hoven, waar bij een van de woningen een bestelde mobiele telefoon moest worden afgeleverd. Toen de bezorger met het pakket het portiek inging, kreeg hij de schrik van zijn leven. Voor hem dook een man met een capuchon op, die volgens de bezorger een mes op zijn nek zette. Hij werd gedwongen naar de kelderbox te gaan waar nog twee mannen op hem wachtten. Een van hen had een hamer in zijn hand. De bezorger moest de sleutels van zijn busje afgeven en zijn telefoons. Het busje werd later leeg teruggevonden in Scheveningen.

Track & Trace

Terwijl de politie nog met het onderzoek bezig was, werd op 15 november aan het Haagse Eeldepad een andere pakketbezorger belaagd. Nu kon de politie het busje volgen via het track en trace systeem tot in Delft. Daar kon Mohamed H. worden gearresteerd. DNA-sporen in het busje linkten de verdachte Mohamed H. ook aan de eerste overval, net als straatcamerabeelden waarop de politie beide verdachten herkende.

Mohamed bekende vanmiddag. ,,Ja, ik was degene met het mes”, verklaarde hij opvallend rustig. Hij zei dat hij gedwongen was om aan de overvallen mee te doen. ,,Mijn familie werd bedreigd omdat ik schulden had. Door mee te doen kon ik ervan afkomen.” Wie hem dan hadden gedwongen wilde hij niet zeggen. ,,Dat is te gevaarlijk.” Zijn raadsvrouw vroeg om ontslag van rechtsvervolging. ,,Cliënt stond onder psychische overmacht.”

Herkennen

Volgens medeverdachte Abdelmalek had hij niets met de overvallen te maken. Dat ook zijn DNA was gevonden kon hij niet verklaren. ,,Ik ben geen deskundige, maar ík was het niet!” De camerabeelden waarop hij door de politie was herkend wuifde hij weg. ,,Ze herkennen me alleen aan mijn jas. Daar zijn er zoveel van.” Zijn advocaat vroeg om vrijspraak.

De uitspraak op 4 september.