Jarenlange celstraffen voor Duindorpse bende die in cartridges cocaïne over Het Kanaal smokkelde

Zo vaak is er de afgelopen maanden bij jou in de buurt ingebroken

In Den Haag, Zoetermeer en Midden-Delfland is tot nu toe minder ingebroken dan vorig jaar, maar in gemeenten als Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Delft en het chique Wassenaar is het aantal inbraken juist toegenomen.

9:09