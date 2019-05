Jarenlange ellende over terugkeer iconisch gevelkunstwerk Schilderswijk

Faisal Mirza groeide op in de Schilderswijk, zette zich in voor de buurt en stichtte er zijn gezin. ,,En dan komt het moment dat je groter wilt wonen." De 34-jarige Hagenaar is ondernemer in de ict, maar hij was in 2005 ook de oprichter van Wij Blijven Hier!, een website die tegenwicht moet bieden tegen de vele verhalen die óver de moslims worden geschreven, in plaats van dóór.



Initiatief nemen, dat kan hij dus wel. ,,Dus toen we groter wilden gaan wonen, was ik dolblij dat er voor het eerst zelfbouwkavels in mijn eigen buurt kwamen, aan de Van Dijckstraat." Woningcorporatie Haag Wonen brak daar een complex af, waarna de grond aan particulieren werd verkocht, die daarop zelf een huis mochten bouwen.



Een week lang bivakkeerde hij op het stadhuis, met andere kandidaat-kopers. En bij de loting was hij de eerste. ,,Dus hebben we voor de hoekwoning gekozen, dat is de beste plek in het rijtje.”



Al meteen na de loting in maart 2014 kwam Eelco van der Waals op hem af, samen met een paar andere kunstminnaars. ,,Ze vroegen of ik het reliëf 'Reconstructie Teniersstraat' kende, het grote kunstwerk op de blinde muur van het pand dat gesloopt zou worden om plaats te maken voor mijn huis. Dat was zo, en toen de vraag kwam of ik wilde meewerken aan de terugkeer ervan, was ik meteen enthousiast.”



Dat was een hele opluchting voor directeur Arno van Roosmalen van kunststichting Stroom, een van de minnaars die de sloop van het tableau wilden voorkomen. Het had niet veel gescheeld of het was met de grond gelijkgemaakt. ,,Dat gebeurt vaker met naoorlogse kunst die op gebouwen is gemaakt. Als het vastzit aan een gevel, wordt het vaak niet herkend als kunst.”



Dat werd in februari 2014 even verderop in de Schilderswijk pijnlijk duidelijk. Een keramieken tegelwand van de Haagse kunstenares Christie van der Haak werd verwoest door bouwvakkers van woningcorporatie Staedion. ,,Een van de tegels was gebarsten, en toen dachten ze: dan kan de rest ook wel van de muur af. Het was verschrikkelijk", herinnert ze zich. Ze is nog steeds bezig met het herstel ervan, op kosten van de verzekering van Staedion.