'Jarig' Fonds 1818 pakt flink uit: 'Hopen op duizenden bezoekers'

Het is dit weekeinde 200 jaar geleden dat de Nutsspaarbank werd opgericht. Fonds 1818, dat het sociale werk van de bank heeft voortgezet, pakt zaterdag uit met een gratis festival in de Grote Kerk.

'Het begon in een rokerig Haags zaaltje met deftige burgers en gezeten burgers', schrijven de historici Wim Willems en Henk Looijesteijn in het boek Goed geld over de geschiedenis van de Nutsspaarbank. Op 10 juni 1818 besloot de plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een spaarbank in het leven te roepen. De afdeling zag zo'n bank als daad van mensenliefde. De Nutsspaarbank moedigde vanaf het begin de 'gewone man' aan om te sparen, maar niet om zo meer winst te maken. 'Het geld is eeuwenlang bedoeld om goed te doen.'

Quote We hopen op vele duizenden bezoekers. Het is eigenlijk één groot podium Vick van der Put

De 200ste verjaardag wordt gevierd met het Fonds 1818 Festival. Binnen en buiten de Grote kerk is van 11.00 tot 18.00 uur van alles te beleven. Om bekendheid te geven aan het verjaardagsfeest reed er afgelopen tijd al een tram door de stad. Woordvoerder Vick van der Put van Fonds 1818 verwacht dan ook veel mensen. ,,We hopen op vele duizenden bezoekers. Het is eigenlijk één groot podium.''

Het evenement is het hoogtepunt van de festiviteiten rond het jubileum. Bijna duizend zangers van koren uit de regio vormen het Fonds 1818 Sing Along-koor. Van der Put: ,,Daar was enorme belangstelling voor. Binnen een paar dagen hadden we al 800 aanmeldingen.'' Verder zijn er optredens van Jennifer Ewbank, Jam de la Crème en vele anderen.

Buiten is er een onvervalst Haags poppentheater vanuit een omgebouwde zeecontainer. Kinderen mogen zelf spelen met de poppen. Het wordt zaterdag nog moeilijk kiezen voor de kinderen: ze kunnen een boomschijftuintje zagen, robots in elkaar sleutelen, spijkerbroekhangen bij de scouting, hutten bouwen, spaarhuisjes knutselen en hun eigen geld ontwerpen en drukken.

Strekken

Voor wie de benen wil strekken is het beklimmen van de 288 treden van de Haagse Toren een uitdaging. Daarna smaakt een hapje op de streekmarkt rond de Grote Kerk nog beter met een sapje toe van boomgaard Hof van Seghwaert of een echt Haags wijntje. In het Nutshuis, het oude bankkantoor, is de tentoonstelling Zegels en Pegels te bekijken. Het bijbehorende boek Goed geld zal officieel worden gepresenteerd.

Quote Het is nu bijna een sport wie het laagste bedrag wil Vick van der Put

In de Grote Kerk presenteren zich allerlei initiatieven die door Fonds 1818 ondersteund worden, zoals het project Verrijk je Buurt. ,,We hebben al meer dan 150 aanvragen. Het is nu bijna een sport wie het laagste bedrag wil. Laatst was dat 130 euro'', zegt Van der Put.

Er wordt sowieso flink uitgedeeld. Alle burgemeesters uit de regio en die van Madurodam ontvangen ieder een cheque van 18.000 euro en 18 cent. ,,Daarmee mogen ze doen wat ze willen in hun gemeente.''