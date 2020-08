Jarig in coronatijd: ‘Yenna (7) vroeg meteen of haar feestje wel door kan gaan’

Het is een advies en geldt ook niet voor kinderen onder de twaalf jaar, maar het advies is dringend. Het aantal besmettingen van het virus loopt namelijk weer op. Iemand die goed op de hoogte is van wat er speelt, is de 7-jarige Yenna uit Leidschenveen. Zij vroeg na de persconferentie van dinsdag meteen aan moeder Maranke of haar verjaardagsfeest nog wel door kan gaan.