Jarig PAARD onderscheiden met Haagse Parel: ‘Trots dat we na 50 jaar nog midden in popcultuur staan’

PAARD is hét popcentrum in de Haagse regio en speelt al vijftig jaar een hoofdrol in het nachtleven van de stad. Voor het Haagse stadsbestuur reden om de jarige club in het zonnetje te zetten en de Haagse Parel te overhandigen.

Wethouder Saskia Bruines overhandigde vrijdag tijdens de jubileumviering de Haagse Parel aan directeur Majel Blonden. De Parel is een onderscheiding voor Haagse bedrijven en personen die een bijzondere bijdrage leveren aan de Haagse economie.

In 1972 opende ‘Het Paard van Troje’ voor het eerst haar deuren voor publiek. Het was destijds een ontmoetingsplek waar Haagse jongeren samenkwamen. In de afgelopen vijftig jaar tijd is PAARD uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd poppodium waar de grootste artiesten en bands hebben opgetreden.

Kwart miljoen

Waar in de jaren negentig meer dan 100.000 bezoekers over de vloer kwamen, waren dat er in 2019 zo’n kwart miljoen. ,,Ik ben ontzettend trots op dé poptempel van onze stad, die in de top 10 staat van poppodia van Nederland”, zei wethouder Saskia Bruines bij de overhandiging van de prijs. ,,Na al die jaren komen hier nog steeds veel Haagse bands en Nederlandse acts met veel plezier optreden, daarbij is het PAARD ook betrokken bij de ontwikkeling van lokaal talent.”

Quote Er zijn zoveel verhalen te vertellen: van memorabele concerten tot ongemakke­lij­ke situaties of zelfs liefdesver­ha­len Majel Blonden, directeur PAARD

Directeur Majel Blonden reageerde trots: ,,Deze Haagse Parel is voor iedereen die in het PAARD werkt of gewerkt heeft. Door de jaren heen heeft PAARD verschillende transformaties ondergaan, dat geldt ook voor de bezoekers. Er zijn zoveel verhalen te vertellen: van memorabele concerten tot ongemakkelijke situaties of zelfs liefdesverhalen. Trots zijn we er op dat we nog steeds na vijftig jaar midden in de popcultuur van Den Haag staan.”

