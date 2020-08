Jasper is schizofreen en wiet maakt het er niet beter op: ‘Het heeft zijn ziekte alleen maar erger gemaakt’

Update Stille tocht vanaf het Malieveld om aandacht te vragen voor kindermis­bruik en -handel

14:34 Vanmiddag is er een stille tocht begonnen vanaf het Malieveld om aandacht te vragen voor kinderhandel en kindermisbruik. De organisatie is in handen van Freedom For The Children NL. Inmiddels zijn er tientallen mensen aanwezig en ook staat de politie paraat.