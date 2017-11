Jazzmuzikant Dick Oatts speelt op de Grote Markt

Schil­ders­wijk­dra­ma nu als toneelmarathon

21:04 Het Nationale Theater begint vandaag in Den Haag met de tournee van de toneelmarathon The Nation, geschreven en geregisseerd door Eric de Vroedt, artistiek leider van het gezelschap. Eerder waren losse delen te bezoeken van de ,,theaterthriller over de op hol geslagen Nederlandse multiculturele samenleving'' , zoals het gezelschap de productie beschrijft. Die moesten nog wel worden gezien als een soort 'werk in uitvoering'.