Je angst overwinnen bij de poppendokter

Flinke rook­ont­wik­ke­ling door brand in meterkast in kantoorpand Rijswijk

13:15 De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een grote brand in een leegstaand kantoorpand aan de Frijdastraat in Rijswijk. Een meterkast heeft daar vlam gevat en dat zorgt voor flinke rookontwikkeling.