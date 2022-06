Je eigen sportlichaam gebruiken om anderen juist een ongezond lichaam te bezorgen, je moet maar durven. Onder het motto ‘waar is het leven anders voor bedoeld’ vreten vele mensen zich een snellere weg naar het onafwendbare einde. Wellicht hebben ze gelijk.



Misschien is het leven een brief die pas na de dood mag worden geopend. De snelste weg naar een kransaderverklontering is fastfood. En Den Haag krijgt er niet genoeg van. Een gespecialiseerd bureau meldt dat er best nog wat fastfoodzaken bij kunnen. Wie door de stad loopt struikelt nu al over een almaar uitdijende vetverkopende industrie.