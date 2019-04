Je gaf elkaar geen hand, je gaf elkaar een kopstoot

Ik durf, nu we veilig zijn, wel enkele uitspraken uit het koffiehuis te citeren van de afgelopen maanden. ‘Becker mist altijd de bal, maar hij staat wel op de juiste plek om ‘m te missen’ (Schele Joop). ‘Ze spelen in ieder geval wél iedere wedstrijd hetzelfde: waardeloos in het verdedigen, middelmatig op het middenveld en helemaal ruk in de voorhoede (analyticus Leen Half Een). ‘Je zou toch zeggen, sinds dat we eigendom zijn van een Chinees, moeten we toch in staat zijn om een behoorlijke muur neer te zetten’ (Gerard de Gleuvenglijder). ‘Ik heb de spelers verteld dat we moeten winnen zodat ik geld heb om een paar nieuwe te kopen’ (Schele Joop imiteert trainer Fons Groenendijk). ‘We hebben nu vijf wedstrijden verloren zonder te winnen’ (Ome Ed). ‘Ik blijf meestal tot het einde van de wedstrijd, om de file te vermijden’ (Leen Half Een).