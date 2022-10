Je hebt nog een boete openstaan, mag dan jouw naam en foto door de politie worden verspreid?

Hoeveel mensen wonen er in jouw gemeente? Bekijk het hier

Het inwoneraantal in de meeste Nederlandse gemeenten is in de eerste negen maanden van dit jaar toegenomen. Nagenoeg alle gemeenten in het land kregen er dit jaar tot nu meer inwoners bij, maar in Wassenaar, Voorschoten en Midden-Delfland nam het aantal inwoners juist af. Bekijk hieronder hoeveel mensen er in jouw gemeente wonen.

28 oktober