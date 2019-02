Je komt Den Haag Centraal niet in

Even geleden bracht ik een bezoek aan een beddenzaak in Zoetermeer. De voordeur was op slot. Althans, zo leek het: de deur kon enkel worden opengeduwd door mijn lichaamsgewicht in de strijd te gooien. Eenmaal binnen meldde ik bij de eigenaar dat het als klant lastig binnenkomen was, met zo’n klemmende deur.