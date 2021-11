ColumnHoe bewust bent u? Bewust ben je niet met je knieën. Bewust ben je niet met je oksels. Bewust ben je met je hersens. Je hersens kunnen veel meer dan u denkt. Maar weet u wat het probleem is: we gebruiken maar 8 procent van onze printplaat. We functioneren geestelijk maar voor 8 procent. Die andere 92 procent gebruiken we niet. Dat hebben we ontdekt met die andere 8 procent.

Wat ik dan wel weer knap vindt. Als je in het werkelijke leven voor 8 procent functioneert, word je afgekeurd; feitelijk leven we met z’n allen in de WAO. We weten niet veel. En wát we niet weten is heel veel. Daarom is denken zo belangrijk. Daarom is DENK een prachtige naam voor een partij. Maar niet als die partij zijn eigen leden afluistert, zoals deze leden beweren. Een heus afluisterschandaal ontspint zich in de Hofstad.

Juist op het moment dat DENK hoge ogen wil gooien bij de komende gemeenteraadsverkiezingen – zij elimineerden vakkundig alle andere moslimpartijen in de stad – is het uiterst interessant om te zien hoe zich een machtsstrijd ontvouwt tussen het landelijke bestuur en de lokale afvaardiging. De lokale fractievoorzitter had een gesprek met de fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer.

Afluisterpraktijken

Farid Azarkan gooide daarbij informatie op tafel die hij onmogelijk verkregen kon hebben zonder afluisterpraktijken. Azarkan bezat zelfs geluidsopnamen van een gesprek in een restaurant. Uiteraard volgens de afgeluisterden. De Haagse afdeling beweert dat de Tweede Kamerfractie van DENK professionele afluisterapparatuur bezit. Daarmee zouden meerdere mensen in de partij zijn gechanteerd. Gevolg: onveiligheid in de Turkse tent.

Het afdelingsbestuur spreekt over heimelijk opgenomen gesprekken en knip- en plakwerk met hun uitspraken. Je kunt erom lachen, maar vergis je niet: DENK is een factor van betekenis in onze stad. De vierde partij in grootte. Men rekent op vijf zetels bij de verkiezingen in maart. En waarom? Om het huidige bestuur te chanteren met hun uitspraken en ze te laten opstappen. Om vervolgens de lokale afdeling te vervangen door een nieuwe. Eentje die in pas loopt met Ankara. Let op mijn woorden: Turkije komt naar je tóe, deze zomer.

