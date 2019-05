‘Je leeft in Groningen zo comfortabel als een stripper met kattengrit in z'n string’

ME in actie: teleurge­stel­de Roemeense stemmers klimmen over hek ambassade in Den Haag

6:45 Na het sluiten van de stembussen in Roemenië (om 21u) is de vlam in de pan geslagen bij de Roemeense ambassade in Den Haag. Daar stonden honderden Roemenen al uren in de rij om hun stem uit te brengen, toen dat niet meer kon, klommen ze over de hekken bij het gebouw.