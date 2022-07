Je leven lang gratis boulen en korting op drankjes: bij Mooie Boules ‘triggeren’ ze zo toekomstig personeel

Mooie Boules doet het net even anders dan andere horecazaken, zo is te lezen op de website van het bedrijf dat in Delft is gevestigd. ‘We nemen onszelf niet te serieus en hebben de missie om heel Nederland aan het boulen te krijgen. Want jeu de boules hoeft niet ouderwets en stoffig te zijn! No worries als je de spelregels nog niet kent. Tijdens je sollicitatiegesprek krijg je meteen een masterclass boulen.’