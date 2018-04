Je moet het leven vieren. En het leven in Den Haag is een leven dat het waard is om gevierd te worden. Ik kom wekelijks in de buitengebieden die bij onze stadsgrenzen beginnen - door mij aangeduid als ‘de swampen’ - en ik vraag mij altijd af hoe ze dat doen: leven búiten Den Haag. Dat is geen leven, naar mijn maatstaven. Wie wil zijn leven leiden in Leiden? Wat doet een arme stakker in Pijnacker? Hoe fijn is Alphen aan den Rijn?



Ik prijs mij gelukkig in de hofstad en daar heb ik best wat parkeerproblemen voor over. Het ‘Life I Live’- festival staat voor de deur, da’s de reden. Een tweedaags muziekfestijn voor iedereen die van livemuziek houdt en van fietsen. Want wees nu niet zo snugger om te denken dat vervoer per auto aanstaande donderdag en vrijdag zin heeft. U bent kansloos. De belangrijkste parkeergarages in het centrum zijn donderdag vanaf zes uur ’s avonds niet meer te bereiken. De Pleingarage sluit zelfs twee uur eerder en uitrijden kan pas weer vanaf vijf uur ’s ochtends. Uitzonderlijke maatregelen voor een uitzonderlijk festival. ‘Live I Live’ heeft een lange ontstaansgeschiedenis en is inmiddels diep verankerd in ons collectieve erfgoed. Nog steeds is het een van de toonaangevende muziekfestivals voor wie nieuwe ontdekkingen wil doen.



Popliefhebbers delen vaak de zoektocht naar vers muzikaal bloed - op alle fronten. Dat vind je bij het Life I Live-festijn, al worden grotere acts niet geschuwd. In een tijd dat het stadsimago moet worden versterkt en het rendementsdenken organisatoren verplicht om economisch voordeel voor de stad aan te tonen is het dit festival nog steeds gelukt om z’n eigenheid te behouden. Dat is een verdienste van organisatiebureau PROOOST, sinds 2011 aan het roer. Even zozeer is het Life I live-festival een verdienste van de gemeente en al haar afzonderlijke diensten. Er worden bergen werk verzet. Maar daar hoeven wij niet over na te denken, wij kunnen gewoon uit onze kneiter gaan. En dat doen we dan ook. This is the life I live.