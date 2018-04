'Je moet nooit hoger kakken dan je gat staat'

Als je boter op je hoofd hebt is het geen goed idee om in de zon te gaan lopen en zeker niet met deze tropische temperaturen. Toch is dat wat wethouder De Bruijn doet. Hij presenteert met veel enthousiasme zijn laatste jaarrekening en concludeert dat de stad er financieel gezond voor staat. Het tekort van 14 miljoen euro noemt hij een ‘schijntje’ op een begroting van meer dan twee miljard.

‘Er zijn grote tekorten in het sociale domein’, zegt Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP. Volgens hem is het college een ‘eilandenrijk’, dat enkel bij elkaar is gebleven door ‘een dikke portemonnee waaruit rijkelijk is gespendeerd’. Gevolg: de tekorten zijn opgelopen en inmiddels dusdanig structureel dat de provincie de stad heeft opgedragen de begroting sluitend te maken.

Quote Op bijstand van de landelijke overheid hoeven we niet meer te rekenen Sjaak Bral

‘Als je zuiver kijkt naar het budgettaire kader is er niet veel extra geld’, geeft De Bruijn toe. Het tekort op de bijstandsuitkeringen loopt bovendien schrikbarend op, tot wel 58 miljoen euro vorig jaar. Op bijstand van de landelijke overheid hoeven we niet meer te rekenen, die houdt dat geld liever zelf. Het heet niet voor niets ‘het rijk’. De ontstane tekorten kunnen worden weggepoetst, meent wethouder De Bruijn, ‘door de belastingen te verhogen en te bezuinigen’.

Dát kan het nieuwe college straks niet verkopen, dus verkopen ze iets anders: de aandelen Eneco. Daarmee rekent de politiek zich eenmalig honderden miljoenen euro’s rijk, maar vervalt het jaarlijks dividend van 8 miljoen euro. De miljoenen van Eneco zullen verdampen en bovenal zijn we ineens afhankelijk van een commercieel bedrijf voor onze energie, zónder enige zeggenschap.