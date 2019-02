Je moet nooit hoger kakken dan je gat staat

Interview Onwerkelij­ke nieuwe werkelijk­heid voor slachtof­fers gasexplo­sie: ‘De situatie van Sharwin blijft onzeker’

7:01 Aroen Ramgolam was net anderhalf uur weg toen het huis van zijn ouders en broer eind januari explodeerde in de Jan van der Heijdenstraat. Zijn broer Sharwin krabde onder het puin zijn nagels weg op een balk die op hem lag. Zijn mobieltje lag naast hem, maar hij kon er niet bij. Dat was nog maar het begin van een onwerkelijke nieuwe werkelijkheid voor de slachtoffers van de explosie.