Het kan zeker geen kwaad om iets voor te nemen; dat heilige plan vervolgens uitvoeren is iets lastiger. Persoonlijk heb ik dezelfde voornemens als vorig jaar. Je moet nooit oude voornemens weggooien voordat je nieuwe hebt verdiend - en dat is zelden het geval. Veel mensen zien oud en nieuw als een levensveranderend moment; zulks is niet verstandig. Een vlammend nieuw begin zit er voor velen gewoonweg niet in.

Als je vorig jaar een rotleven had, dan is de kans groot dat je na 1 januari dat leven nog steeds hebt. Ik snap ook niet dat mensen ‘Gelukkig nieuwjaar’ zeggen. Het is hetzelfde jaar als vorig jaar. Je bent alleen weer een jaar ouder en vaak dikker. Groot is de teleurstelling als blijkt dat de zo begeerde verandering - ‘ik wil afvallen’ - uitblijft. Als vertrekpunt geldt, bij voornemens van gewichtsverlies: ‘Ik wil net zo dik worden als de eerste keer toen ik dacht dat ik te dik was.’ Wat is dat nieuwe jaar nu feitelijk helemaal? Een herhaling van zetten. Nieuwjaar is een uitvinding van kalendermakers. Omdat ze niet willen dat je een ouwe kalender blijft gebruiken.

Voor sommigen begint 2020 meteen heel zuur. Zoals voor mijn neef, die na een scheiding vorige maand zijn volledige inboedel even een maandje in een gehuurde opslag stalde. Omdat zijn nieuwe appartement pas 1 februari beschikbaar is. U raadt al welke opslag: die van Shurgard in Zoetermeer. Dat noem ik met recht een onbedoeld vlammend, nieuw begin.

Mocht u nu spijt hebben van uw goede voornemens dan is er binnenkort een moment om ze bij te stellen. Moet u wél even de Chinese kalender omarmen: op 25 januari begint het Chinese Nieuwjaar. Compleet met drakenkoppen en Chinese rollen. Ditmaal is dat het jaar van de Rat. Welk jaar 2020 ook wordt, maak het mooi. Neem de tijd, voordat de tijd u neemt. Ik spreek de hoop uit dat uw zorgen net zo lang mogen duren als uw goede voornemens.