Je nieuwe paspoort deugt misschien niet, waarschuwt de gemeente

Voor mensen die denken dat hun paspoort niet deugt heeft de gemeente een telefoonnummer 14070 opengesteld. Gebleken is dat bij de productie in die periode een fout is geslopen. Om hoeveel paspoorten het gaat in Den Haag is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Paspoorten die mogelijk technische fouten bevatten zien er zo uit. © Gemeente Den Haag

Alléén wanneer uw reisdocument een afgiftedatum heeft tussen 1 april en 30 juni 2018 èn een vijfcijferig serienummer heeft dat eindigt op 03 kan uw reisdocument een fout bevatten.

Gratis vervangen

Via het nummer kan met spoed een afspraak worden gemaakt met de gemeente en indien nodig wordt het paspoort of de ID-kaart gratis vervangen. Ook is het mogelijk om zelf via de gratis app BZK-ID thuis een check te doen.