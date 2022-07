Je tuin vergroenen hoeft niet duur te zijn, bewijzen Rachel en Marieke

Rachel, hoe hebben jullie die wedstrijd gewonnen?

,,We moesten een plan indienen om onze tuinen te verduurzamen en de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. We wilden ook de diversiteit aan dieren en planten vergroten. We hebben dit plan niet voor één woning, maar voor zes huishoudens aangepakt en dat heeft de doorslag gegeven. We hebben gekeken wat we als collectief konden doen. Zo willen wij nu allemaal een groen dak op onze schuur, een bijenhotel, biologische bloembollen en een regenton.’’