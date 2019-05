,,Ik heb zelf een hond, een labrador genaamd Harley, en dat maakt dat ik me zo goed kan voorstellen hoe verschrikkelijk dit is’’, zegt een aangeslagen burgemeester. ,,Je verwacht niet dat je de dood tegenkomt als je hier wandelt met je hond. Ik heb contact gehad met de familie en daar heerst ook totale verbijstering. Hoe kan dit?’

Quote Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats Guus Eén van de aanwezigen, Guus, kende Etsuko goed. ,,We kwamen haar hier iedere dag tegen. We komen hier al heel lang. Soms liepen we samen, soms alleen. Ik kom hier voor haar, niet voor mij. Etsuko was een lieverd. Ze kwam altijd aan met een bakfiets. Daarin haar twee honden: een half verlamde labrador met een karretje en een kleiner hondje, een terriër. Ze was heel geliefd, heel sociaal.’’



Waarom zij het slachtoffer is geworden van zo'n brute aanval? ,,Dat moet puur toeval zijn’’, denkt Guus. ,,Etsuko was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, vermoed ik.’’



Guus kwam de vermoedelijke dader, Thijs H., twee keer in het bos tegen. ,,Hij zag eruit als een willekeurige student. Je houdt niet voor mogelijk dat zoiets gebeurt.’’

De groep houdt ondertussen stil bij de plek waar Etsuko op de bewuste middag haar bakfiets heeft neergezet om haar honden uit te laten. Bij een boom langs het fietspad worden bloemen neergelegd. De aanwezigen, bijna allemaal mensen die dagelijks in het bos komen om hun hond uit te laten, zeggen niets tijdens het emotionele moment. En zelfs de meegekomen honden zijn stil, alsof ze aanvoelen dat er iets belangrijks gaande is.

‘We kennen elkaar, we kennen elkaars honden’, is een veelgehoorde reactie. De schok dat zoiets in hun geliefde bos kan gebeuren, is nog altijd groot. De Scheveningse Bosjes is een van de weinige plekken in de stad waar de honden los mogen lopen. En dus komen veel baasjes hier vaak met hun honden.

De twee vriendinnen Carina en Annemieke zijn vanmiddag ook met hun viervoeters naar het bos gekomen. ,,Vlak nadat we hoorden wat er was gebeurd, voelden we zoveel angst dat we niet meer alleen in het bos wilden lopen. Sindsdien lopen we samen. De angst is inmiddels weer een beetje gesleten en ik kom hier ook wel weer eens alleen; het kind moet toch uit’’, zegt Annemieke wijzend op het kleine hondje naast zich.

Burgemeester Krikke heeft een belangrijke boodschap voor de aanwezigen: ,,Deze tocht is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat we ons het bos weer eigen maken. We moeten het bos weer terugpakken. Het is belangrijk om dat met z’n allen te doen om zo het verdriet te kunnen delen.’’