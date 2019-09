Je wordt helemaal gemarineerd in het ADO-gevoel

Video Gasten van Dîner en Blanc vieren de zomer in Den Haag

1 september Zo’n veertienhonderd gasten geheel in het wit gekleed hebben gisteravond de zomer gevierd met het Dîner en Blanc op de Sophialaan in Den Haag. ,,Een feest om het licht en het leven te vieren, in het wit’’, vertelt genodigde Esther Drukker.