Van Prinsjesdag hebben jullie weinig meegekregen. Zo gaat dat in coronatijd. Hooguit boeit het je dat er veel politie op de been was. Dat is al zo sinds de jaren zestig toen de uit Amsterdam overgewaaide demonstraties van provo’s, jongeren die zich tegen het gezag keerden, ook in Den Haag zorgden dat er steeds meer agenten op straat kwamen.