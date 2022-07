Jef en Jolien van schrijfster Jolanda Zuydgeest lijken moderne Jip en Janneke: ‘Kleuters van nu zijn anders’

Vandaag presenteert Jolanda Zuydgeest (59), bij Paagman in The Mall, ‘Een huis vol vrolijkheid’. Het is het derde kinderboek van de schrijfster die ook kleuterjuf is op de St. Maartensschool in Voorburg. De auteur laat in haar laatste boek de pittige Jolien, en haar stoere vriendje Jef, ervoor zorgen dat oma, die dementeert, in een goed huis kan wonen. Het is een modern thema dat door Zuydgeest eenvoudig en met liefde voor beginnende lezers, en ervaren voorlezers, is beschreven.