Jeffrey helpt mensen bezuinigen: ‘Maar ik pak als budgetcoach niets af’

column Vandaag inside: Entertain­ment voor mensen met een te kort lontje, waar je iedereen mag afbranden

‘Leuke vakantie gehad?’, vraagt Wendy. Het is druk in koffiehuis de Koning, het terras zit vol. Toch heeft ze even tijd voor een praatje. ‘Zeker’, zeg ik. ‘Heerlijk, dat gevoel, eindelijk weer op vakantie. Het was zó leuk dat ik er vooraf en achteraf nog twee dagen Schiphol aan heb vastgeplakt.’

