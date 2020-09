Jeffrey Huf kent geen faalangst: ‘Als ik deze zaak niet aan de gang krijg, vreet ik mijn prothese op’

Het voelt als zondag in de stad, en dat al vijf weken lang

25 april ‘Het lijkt wel zondag’ is één van de clichés die in coronatijd de ronde doen. Een fietstocht door de stad bevestigt het beeld. Den Haag komt op een willekeurige doordeweekse dag aarzelend op gang. Pas na het middaguur wordt het drukker. Niet in de straten, maar in de parken en op de zuiderboulevard.