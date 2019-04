Jeffrey Mallee (25) is groot geworden op werk: ‘Ik was net 15 toen ik hier als vakkenvuller begon’

VAN BOVENDeze week in de rubriek Van Boven: Jeffrey Mallee (25) begon tien jaar geleden als vakkenvuller bij Praxis Zoetermeer aan de Olof Palmelaan. Inmiddels is hij plaatsvervangend winkelmanager en nog altijd trots op de plek waar hij werkt.

Waarom een luchtfoto van uw werk?

,,Praxis zit nu bijna vijftien jaar op deze plek. Voorheen zat GroenRijk ernaast, maar dat ging vier jaar geleden helaas failliet. Die winkel is erbij gekocht, dus nu is onze vestiging niet alleen een bouwmarkt, maar ook een tuincentrum. Ik werk hier nu tien jaar.''

Uw eerste baantje bleek een schot in de roos?

,,Inderdaad. Ik was net vijftien toen ik hier als vakkenvuller begon. Ik wilde een opleiding tot timmerman volgen, maar in die tijd was er weinig werk. Toen vroegen ze in de winkel: Jeff, zou je het leuk vinden om te blijven en opleidingen te volgen?''

Laat me raden, het antwoord was ja.

,,Precies. Ik werkte en ging naar school: mbo 2, 3 en 4. In de winkel kreeg ik steeds meer een sturende rol. Ik werd seniormedewerker, wat in feite betekent dat je aankomend manager bent. Later gaf ik leiding aan de afdelingen Sani Deco en de workshop. Nu ben ik plaatsvervangend winkelmanager.''

Wat houdt uw huidige functie in?

,,Samen met de winkelmanager ben ik verantwoordelijk voor de hele winkel. We hebben honderd collega's in dienst. Ik beantwoord allerlei vragen en buig me over de roosters. Ook hebben we een commerciële taak en coachen we onze managers.''

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Jeffrey Mallee (25) vindt de maakplaats bij de Praxis het mooist. ,,Mensen die tegen klusproblemen aanlopen of weinig affiniteit hebben met techniek krijgen les van een vakman, zodat ze zelf aan de slag kunnen.” © Thierry Schut

U kent uw winkel goed, wat is de mooiste plek?

,,Onze maakplaats is het mooist. Daar verzorgen we workshops voor volwassenen en voor kinderen op woensdagmiddag. Mensen die tegen klusproblemen aanlopen of weinig affiniteit hebben met techniek krijgen les van een vakman, zodat ze zelf aan de slag kunnen.''

Kinderworkshops in de bouwmarkt, die had je vroeger niet.

,,Klopt. Kinderen zijn erg op ict gericht en steeds minder handig. Voor kinderen die toch iets willen leren maken, houden we deze workshops. Ze leren spijkeren, schroeven en schuren. Als ze later daardoor de bouw in gaan, hebben wij ons steentje bij kunnen dragen.”

Bekijk hieronder hoe Van Boven gemaakt wordt!