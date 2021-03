Jellie Brouwer presenteert met de mooiste radiostem van Nederland; 20 jaar lang programma Kunststof

HTM moet bezuinigen vanwege aanhouden­de crisis; nog geen gevolgen voor personeel

17:31 Het openbaar vervoer in de Haagse regio moet vanwege de coronacrisis flink bezuinigen. Het aantal reizigers is fors afgenomen en het rijk wil daarom dat de vervoersbedrijven met een plan komen om het ov toekomstbestendig te maken. Dat ‘transitieprogramma’ is nu dus klaar. Op 24 maart nemen de gemeenten in deze regio daar een besluit over.