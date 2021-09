Jelmer is lawaaierige vliegtuigen boven zijn huis zat: ‘Waarom over stad, terwijl ze over Noordzee kunnen?’

De één klaagt over overlast en stank, de ander is zielsgeluk­kig in Ster-flat: ‘Voor ons is het lot uit loterij’

18 september Waar de een klaagt over overlast en stank is de ander dolgelukkig in de seniorenflat aan de Lozerlaan. De bekende Sterflat bij de Uithof is een dorp op zich. ,,De Ster-flat was voor ons een lot uit de loterij.‘’