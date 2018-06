Jenneke is opgetogen: vermiste zoon Nemo (21) uit Den Haag in Italiaanse kliniek

De 21-jarige Nemo Ezendam uit Den Haag, die sinds vrijdag 25 mei vermist was, bevindt zich in een kliniek in Italië. Dit maakte zijn moeder Jenneke van Wijngaarden uit Wilnis vandaag via Twitter bekend.

,,Nemo is terecht! Hij is in een kliniek in Rome!'', liet zijn moeder vanmorgen dolenthousiast weten. Haar zoon is daar momenteel opgenomen .

Van Wijngaarden kan bijna niet beschrijven hoe opgelucht ze is dat haar zoon gevonden is. ,,Ik ben echt volkomen gevloerd'', vertelt zij. ,,We hebben tien dagen lang in grote spanning geleefd. Dat vreet verschrikkelijk aan je.''

Steunbetuigingen

,,Via deze weg wil ik iedereen die op welke manier dan ook heeft meegezocht enorm bedanken'', laat de Wilnisse kunstenares weten. ,,Ook via social media heb ik verschrikkelijk veel steunbetuigingen mogen ontvangen en de oproep met zijn vermissing is duizenden keren gedeeld. Dat heeft mij enorm gesteund in de afgelopen verschrikkelijke dagen.''

Ook spreekt Van Wijngaarden haar dank uit aan de vertalers die de vermissingsberichten over haar zoon hebben vertaald. ,,Heel erg bedankt!'' Meer informatie kan ze op dit moment niet kwijt.

Zwerftocht

Nemo liep twee weken geleden weg vanuit een vestiging van de psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag. Zijn moeder vroeg vervolgens via Twitter aandacht voor de vermissing, in de hoop haar zoon terug te vinden. De zorgen waren extra groot omdat Nemo afhankelijk is van zijn medicatie tegen zijn psychoses.

Vorige week donderdag kwam zij erachter dat Nemo op zwerftocht in Italië was. Hier kwam zij achter dankzij tips over zijn pintransacties en meldingen van de politie.

Eerder liet Van Wijngaarden weten dat haar zoon graag vrij wil zijn. ,,Maar hij heeft helaas medicijnen en zorg nodig. Zijn beleving van de werkelijkheid is heel zonnig, maar maakt hem ook zeer kwetsbaar.''