Jennifer werkte op de ambulance en op de ic tijdens de coronapiek: ‘Ik miste de knuffel van mijn ouders’

Bewoners Rijswijkse Muziek­buurt weer in actie om buslijn 23

9:58 Bewoners van de Muziekbuurt in Rijswijk zijn weer in actie gekomen om buslijn 23 terug te krijgen. Twee jaar geleden werd besloten de haltes in de Muziekbuurt te schrappen. Sindsdien zijn de bewoners in actie om dat besluit van de Metropoolregio ongedaan te maken.