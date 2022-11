Jeroen (31) is succes op TikTok, maar vader Bobbie van Ernst, Bobbie en de rest wilt hij niet achterna

Achterhuis Lyceum ligt gemeente zwaar op de maag: zorgen overge­bracht aan Onderwijs­in­spec­tie

De gemeente maakt zich grote zorgen over de islamitische middelbare school het Achterhuis Lyceum. De naam is omstreden, rechtszaken rond de oprichter deden veel stof opwaaien en ook over het burgerschapsonderwijs rijzen vraagtekens in de politiek.

18 november