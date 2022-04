Jeroen en zijn vriendinnen ‘drogeerden en verkrachtten’ vrouwen op seksfeestjes

van wieg tot graf Pieter had pijn in z'n hart, maar werd getroost door de klanken van een kerkorgel

Pieter was een Scheveningse jongen uit de Van der Werffstraat die tot zijn ontzetting meemaakte dat ouderlingen van de Oud Gereformeerde Gemeente bepaalden dat de radio van het gezin moest verdwijnen. De vijftienjarige Pieter hield van muziek en van zijn vooruitstrevende vader die even daarvoor, na een ziekbed, was overleden. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Pieter Baak (9 april 1948 – 18 maart 2022).

