Jeroen is een succes op TikTok en wijkagente Kim die in het water werd gevonden groots herdacht

Top 10Jeroen is een succes op TikTok, wijkagente Kim die in het water is gevonden werd groots herdacht en wie eens wat anders wil kan tegenwoordig in een voormalige seksclub wonen. Dit zijn onze meest gelezen verhalen van afgelopen week.

Jeroen (31) is succes op TikTok, maar vader Bobbie van Ernst Bobbie en de rest wil hij niet achterna

Natuurkunde saai? Niet als je les krijgt van Jeroen van den Ende (31). De docent van een Haagse middelbare school is een succes op het sociale medium TikTok met zijn korte filmpjes. Een talent dat hij wellicht van zijn bekende vader heeft, ook wel ‘de soepkip’ van het duo Ernst, Bobbie en de rest.

Wijkagente Kim (33) overleden, lichaam gevonden in het water: ‘We zullen je nooit vergeten’

Zaterdag liep Kim Minnee (33) nog mee met de Sinterklaasintocht in Zoetermeer, zondagochtend werd haar levenloze lichaam gevonden in het water. Bij de politie Zoetermeer hangt de vlag halfstok. Collega’s rouwen om het verlies van hun collega.

Matthijs kreeg 15 jaar lang zes ton per jaar, voor het omhoog houden van andermans boekjes en cd’s

Een kater voor Qatar, dat de eerste wedstrijd van het WK verloor van Ecuador. De stamgasten van koffiehuis De Koning hebben zitten kijken. Hier geen last van kijkschaamte. Wél van bouwvakkerschaamte. ‘Ik schaam me voor de bouwvakkers die gestorven zijn voor dit slappe voetbal’.

Altijd al in een seksclub willen wonen? In Den Haag kan het: ‘Hier werden vroeger stoute dingen gedaan’

Nu nieuwbouwwoningen nauwelijks meer worden gebouwd, zoeken veel woningzoekenden hun heil in bestaande bouw. Bestaande panden met een andere functie worden dan ook steeds interessanter voor vastgoedondernemers. Of het nou bordelen of garages zijn, transformatiekoning Martijn Lentze weet er wel raad mee. ,,Hier werden vroeger heel stoute dingen gedaan.’’

Ikea Delft baalt dat het deuren moest sluiten: ‘Was niet verantwoord om meer mensen toe te laten’

Ikea Delft gaat meer mobiele pinautomaten aanschaffen om te voorkomen dat het bij een eventuele volgende storing van het netwerk weer de deuren moet sluiten, zoals afgelopen weekeinde gebeurde. Door problemen met het systeem moest de winkel zondagmiddag duizenden bezoekers de toegang weigeren. Hierdoor ontstond er een enorme file op de A13.

Bloemenzee op plek waar agente Kim (33) omkwam: ‘Zullen haar prachtige lach en energie enorm missen’

Op de plek waar de geliefde wijkagente Kim Minnee zondag om het leven kwam is een kleine bloemenzee ontstaan. De 33-jarige agente werd zondagochtend gevonden in het water bij de Weipoortseweg in Zoeterwoude.

Dit café gaat terug in de tijd: een biertje, wijntje of shotje voor 2 euro

Dit café neemt je terug in de tijd. Voor corona, de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen. Toen was het nog heel normaal om een biertje, wijntje of shotje voor 2 euro te scoren. Bij Café Spetters in Zoetermeer nu dus ook.

Veel mis in de thuiszorg: ‘Ze wisten niets van medicatie, maar declareerden wel 49.000 euro’

Een patiënt die niet soms, maar altíjd insuline moet krijgen. Dossiers die niet ingevuld worden zodat er geen overdracht aan informatie is. Het zijn voorbeelden waar de zorg faliekant mis had kunnen gaan en het zijn geen incidenten. De Inspectie dwong dit jaar al meerdere thuiszorgbedrijfjes maatregelen te nemen. ‘Jij en ik kunnen vanmiddag zonder diploma’s of vergunning een thuiszorgorganisatie starten’.

150 klimaatdemonstranten aangehouden na snelwegblokkade op A12 bij Den Haag

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag geblokkeerd. Een groep van 250 demonstranten verzamelde zich in beide richtingen op de snelweg. De politie heeft de actievoerders van de weg verwijderd. Er zijn ongeveer 150 personen aangehouden, meldt een woordvoerder.

Overleden persoon gevonden in water langs Bierkade

In het water langs de Bierkade in Den Haag is vrijdagmiddag een overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden.

