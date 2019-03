Jeroen Komen pakt groot uit met zijn vliegverhalen

Jeroen Komen ziet de wereld in contrasten. ,,Niks bestaat zonder zijn tegenpool", zegt hij. ,,Kijk naar de titel van het boek dat je vasthoudt: Een verhaal van liefde en duisternis, die vullen elkaar aan. Zo gaat het ook met natuur en structuur. Tijdens mijn vluchten over Europa heb ik gezien hoe overheersend de natuur kan zijn, en hoe krampachtig de mens probeert die te controleren. Van bovenaf zie je heel goed hoe de mens probeert structuur aan te brengen op aarde. De velden, de huizen, allemaal staan ze netjes naast elkaar en zien ze er hetzelfde uit.”



,,Dat zie je heel goed als je over Almere vliegt. Daar zijn enkele bouwkavels beschikbaar gesteld om vrijuit te bouwen. Mensen beginnen heel creatief, maar op een bepaald moment gaan ze samenwerken en regels en structuur aanbrengen. Dan krijgen ze als groep bijvoorbeeld korting op kozijnen, dus nemen ze allemaal dezelfde kozijnen. Nu zie je dat de nieuwste huizen er praktisch hetzelfde uitzien. Jammer is dat, maar het gaat allemaal om het vinden van de balans. Mensen hebben nu eenmaal veiligheid, zekerheid en structuur nodig. Maar als je het echt wil, kan je dat combineren met vrijheid en avontuur.”



,,Het begint allemaal met het hebben van een doel." Zelf heeft hij dat heel letterlijk opgevat. Nadat hij zijn goed draaiende bedrijf verkocht, schafte hij een vliegtuigje aan. Zijn doel: Europa rondvliegen en foto's maken. ,,Dat ik er ook een boek over zou publiceren en theatertours over zou geven, had ik toen niet durven dromen. Doelen moeten overzichtelijk blijven, het gaat van dag tot dag. Mijn eerste doel was gewoon leren vliegen. De titel van mijn boek beschrijft ook het onoverwinnelijke gevoel dat ik had toen ik dat eerste doel behaalde: Ik kan vliegen!"