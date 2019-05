Jerry van den B. (28) blijft vastzitten voor fatale burenruzie in Albardastraat

Weer probeerde moordverdachte Jerry van den B. (28) vrij te komen. In de Haagse rechtbank stelde zijn advocaat dat hij uit zelfverdediging handelde toen hij afgelopen zomer zijn buurman Aubrey (46) in de Haagse Albardastraat ombracht. De rechter vond echter dat zijn verhaal zo duidelijk nog niet is.

De moord zorgde voor veel beroering in de buurt omdat in de wijk veel mensen uit de psychiatrische zorg wonen. Buurman Aubrey was een cliënt van Limor.

Hij was op die 16de september stomdronken bij het kennismakingsbezoek aan Jerry van den B., die net in de Albardastraat was komen wonen. Ook Jerry had flink gedronken, maar niet zoveel als z’n buurman. Aan het einde van de avond ging het volgens de lezing van de jonge Hagenaar mis. De buurman werd agressief, drong Jerry tegen de muur, er ontstond een worsteling, de buurman pakte een mes, er ontstond weer een gevecht, waarbij Jerry het mes in handen kreeg. Jerry wilde weglopen, maar de buurman kwam hem achterna, waarna Jerry hem doodstak.

Advocaat Willem Korteling die Jerry bijstaat, zegt dat het verhaal van Jerry eerder al ondersteund werd door de berichten die hij stuurde aan zijn moeder en zus en de getuigen die zijn gehoord. Dinsdagmiddag stelde hij extra bewijs te zien in de reconstructie die is gemaakt. De letsels die gevonden zijn passen bij het gevecht dat volgens Jerry plaatsvond. Daarnaast ontdekten onderzoekers dna van de buurman op het heft van het mes, een teken dat hij het mes inderdaad heeft beetgehad. Ook blijkt uit de medische geschiedenis van de buurman dat hij moeite had zijn agressie te beheersen en last had van stemmingswisselingen.

Rechterhals

De aanklager meent echter dat van het verhaal van Jerry niet klopt. De buurman werd rechts in zijn hals gestoken, hetgeen onmogelijk zou kunnen als het gevecht gegaan is zoals Jerry zegt. Hij lag op zijn rechterzij op de bank. De aanklager heeft extra bloedspatonderzoek gevraagd dat verder uitsluitsel zal moeten geven. De rechter zei hierop te willen wachten. ,,Nu kunnen we het nog niet met voldoende zekerheid vaststellen.” De inhoudelijke behandeling staat gepland op 16 juli. Dan moet ook het bloedspatonderzoek klaar zijn.

Het gebeurde dit jaar al een aantal keren dat de rechter een verdachte vrijliet in ernstige moordzaken. Een daarvan was Najma Z. die verdacht werd van de roofmoord op Ans van der Meer. Het OM is in hoger beroep gegaan.