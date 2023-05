Jerrycans met drugsafval gedumpt langs Melis Stokelaan

Zwerfdie­ren ontwrich­ten mens en natuur: ‘Het probleem is veel groter dan we dach­ten’

Semme de Loor en Ruben de Kemp, twee Haagse filmmakers, maken zich zorgen over de wereldwijde groei van het aantal zwerfdieren. Op straat levende honden en katten ontwrichten mens en natuur. Met hun documentaire A Starfish Story vragen zij aandacht voor dit probleem, dat vooral in arme landen speelt. ,,Het is veel groter dan we dachten.”