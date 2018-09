Jerzy wordt wijkrechter: 'Burenruzies sneller opgelost door laagdrempeligheid'

Twee partijen staan tegenover Jerzy Luiten in de rechtbank van Den Haag waar hij sinds 2016 kantonrechter is. Als de man voor hem thuis met zijn fiets weg wil, moet hij door de tuin van de buurman.



Jaren ging dat zonder problemen. Het onderlinge contact was goed, zelfs zozeer dat ze samen, met hun vrouwen, op vakantie gingen. Dat is inmiddels alweer lang geleden. Nu leven ze in onmin en wat het nog erger maakt, is dat de buurman een deur in de tuin heeft gemaakt. Die is zo krap dat het bijna onmogelijk is om op deze manier nog met de fiets op pad te gaan.



En dan is er ook nog de hond. Die gaat zo tekeer dat de buurman, elke keer als hij met de fiets langskomt, denkt dat het dier hem wil aanvallen. Of meneer de rechter de buurman niet wil verplichten een groot hekwerk halverwege zijn tuin te maken?



Het werd een van de - tot nu toe - mooiste zaken voor de toekomstige wijkrechter. ,,Op een gegeven moment had ik vier huilende mensen voor me. Op zitting bleek dat al het gedoe kwam door slechts twee incidenten in het verleden. En die berustten allebei op een misverstand. Ze waren zo dankbaar dat ze alles achter zich konden laten. Mijn vonnis deed er eigenlijk niet eens meer toe.''