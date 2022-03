Jesse zwijgt over de vraag waarom hij zijn vader Charles (69) met messteken om het leven bracht

Adi­das-schoe­nen spelen belangrij­ke rol in zaak van met messteken om het leven gebrachte Charles (69)

De 40-jarige man, die ervan wordt verdacht de 69-jarige Charles Hendriks te hebben gedood, blijkt zijn slachtoffer met messteken om het leven te hebben gebracht. De verdachte droeg op die bewuste 8 december zwarte Adidas-schoenen. Het schoeisel is mogelijk gedumpt, maar is van groot belang in het onderzoek.

8 februari