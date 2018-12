Jessica (23) zit opgesloten in eigen lichaam, maar Niek wil met haar trouwen: ‘Liefde overwint alles’

Boos liep Niek Wegbrans (25) laatst de winkel uit. Hij had ook niets aan zijn vriendin. Wilde hij een cadeautje kopen voor de huisbaas, vond zij alles wel prima. Hij had alleen maar haar advies nodig in die winkel, waar hij bijna gek werd van de drukte. ,,Maar we hebben het al snel weer goedgemaakt, hoor'', zegt hij, lachend.



Zestien maanden geleden - op 19 augustus 2017 - veranderde het leven van Niek en zijn vriendin Jessica Bazuin voorgoed. De stralende Jessica van toen is nu ver weg. Het onbezonnen vrolijke broekie dat naast haar op foto's figureerde, bestaat ook niet meer. Die dag kreeg Jessica, student sociaal pedagogische hulpverlening, een hersenstaminfarct. En dat is zó zeldzaam voor een 23-jarige dat het dagen duurde voordat artsen in de gaten hadden wat er aan de hand was. Tegen die tijd kon Jessica niet meer dan haar ogen bewegen. ,,Omhoog was 'ja' en naar beneden was 'nee' '', vertelt Niek.



Jessica had het zogenoemde locked-in syndroom - een neurologische aandoening die zo'n zestig Nederlanders per jaar treft. Haar geest wilde van alles, maar haar lichaam weigerde elke medewerking. ,,Elke dag kwam er een neuroloog langs, die vroeg: 'kan je dit bewegen? kan je dat bewegen?' Ik schold ze van binnen allemaal uit'', typt Jessica op haar telefoon. Ze kan inmiddels wel weer spreken, maar doet dat eigenlijk alleen als ze alleen samen is met haar vriend. 'Ik kan ongeveer tachtig procent verstaan'.