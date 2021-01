Jessie integreerde volledig maar deed meer voor de USA dan de gemiddelde diplomaat

Jessie was een pienter meisje dat uitblonk in rekenen. Dat ze wiskunde ging studeren verbaasde niemand. Op de universiteit maakte ze kennis met Michael Rodell. Ook een rekenwonder met wie ze, eenmaal afgestudeerd als wiskundige, trouwde en naar Berkeley in Californië verhuisde. Berkeley was in de jaren zestig ‘de place to be’. De universiteit was niet alleen een wetenschappelijk centrum maar ook het middelpunt van de academische hippie cultuur. Midden in de flowerpower zorgde Jessie echter voor een warm, stabiel en gezellig gezin dat naar Brazilië verhuisde toen haar man daar zijn promotieonderzoek ging doen.